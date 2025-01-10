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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! 26 zanlı adliyede

İstanbul'da, araçlarına binen turistleri, paralarını kontrol etme bahanesiyle dolandıran taksi şoförlerinin de aralarında bulunduğu suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 14:20 - Güncelleme:
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! 26 zanlı adliyede
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu bazı turistlerin Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde bindikleri taksilerde sürücüler tarafından dolandırılmalarına ilişkin yapılan çalışmada gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin, dolandırıcılık yaptıktan sonra sokakta müzik eşliğinde eğlendikleri anlar cep telefonuyla kaydedildi.

- OPERASYON

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, taksi şoförleri ve bunlarla birlikte hareket eden şüphelilerin, organize şekilde yabancı uyruklu turistleri takip edip kendi araçlarına yönlendirdikleri, taksicilerin de müşteriden aldıkları paraların bir kısmını geçerli olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle "tırnakçılık" diye tabir edilen yöntemle çaldıkları belirlenmişti.

Ekiplerce, S.Ü'nün (46) elebaşı olduğu suç örgütünün bu şekilde 33 eylem yaptığı açığa çıkarılmıştı.

Örgüte yönelik çalışmada, şüphelilerden Kerem Doğan'ın 19 Kasım 2024'te Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda taksici S.Y. tarafından öldürüldüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda yakalanan 6 şüphelinin de tutuklandığı belirlenmişti.

Ekiplerce, Silivri, Bahçelievler, Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde 7 Ocak'ta 36 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, S.Ü'nün de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Örgüt üyesi 12 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.

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