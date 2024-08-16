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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu

İstanbul'da, yüksek kar vaadiyle devre mülk sahiplerini dolandırdıkları iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 13:20 - Güncelleme:
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında teknik takip sonucu yeni deliller elde edildi.

Şüpheli Mücteba M'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinin, paravan şirketler adına kayıtlı Küçükçekmece ve Başakşehir'de birbirine yakın konumlarda tuttukları ofislerde, devre mülk faaliyeti yapan bir firmanın veri tabanından elde edilen bilgilerle devre mülk sahiplerine telefonla ulaştıkları belirlendi.

Zanlıların, ofislerde yaptıkları ikna görüşmeleri sonucu devre mülk sahiplerine yüksek kar vaadiyle paravan şirketler üzerinden işlemler yaptırarak, dolandırıcılık faaliyetinde bulundukları tespit edildi.

Daha önce de operasyon düzenlenen suç örgütüne, elde edilen yeni delillere istinaden salı günü ikinci operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 17'si savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

  • dolandırıcılık operasyonu
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