Tarihi Suriye Zirvesi için liderler İstanbul'a geldi

Vahdettin Köşkü'ndeki dörtlü zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmeler için Vahdettin Köşkü'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a ilk gelen Almanya Başbakanı Merkel'le ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konulu dörtlü zirveye katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Almanya Başbakanı Merkel'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.

PUTİN DE İSTANBUL'DA

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İstanbul'a geldi. Putin de zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne gitti.

İstanbul'daki Suriye Zirvesi için son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron da İstanbul'a geldi. Macron da zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne gidecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Almanya Başbakanı Merkel Vahdettin Köşkü'ne geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak.

ERDOĞAN PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

Erdoğan ve Putin, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi.

ERDOĞAN MACRON'LA BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan ve Macron, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi.

ZİRVE, İDLİB İÇİN GÜNDEME GELMİŞTİ

Zirvenin ilk duyurusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Temmuz'da, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de bir insani felaket olasılığı gündeme geldiği dönemde yapmıştı.

Beşşar Esad rejimi ve destekçileri, Suriye'nin orta ve güney cephelerini abluka ve tehcir yoluyla ele geçirmelerinin ardından, İdlib'e yığınak yapmaya başlamıştı.

Türkiye, bu süreçte yaklaşık 4 milyon sivilin barındığı İdlib'de çatışma olması durumunda katliam, insani kriz ve yeni göç dalgasıyla karşılaşılma tehlikesine karşın, diplomasi trafiğine hız verdi.

İdlib için Tahran'da Türkiye, İran ve Rusya'nın katıldığı Suriye konulu zirvelerin üçüncüsü gerçekleştirilmişti.

Başkan Erdoğan, Tahran zirvesinde İdlib'de ateşkes çağrısı yapmış, 17 Eylül'de ise Rus mevkidaşı Putin ile Soçi'de ateşkesin korunması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ekim'deki açıklamasında, "Özellikle İdlib başta olmak üzere birçok konuyu ele alma fırsatını yakalayacağız. Temennim odur ki Suriye'de özellikle İdlib başta olmak üzere buraya huzurun gelmesi konusunda burası ciddi bir adım olsun" ifadelerini kullanmıştı.

FRANSA, ALMANYA VE RUSYA'NIN TUTUMU

Alman yetkililer, zirveye ilişkin açıklamalarında, Türkiye'nin Soçi mutabakatıyla oldukça özel bir sorumluluk üstlendiği, mutabakatı destekledikleri ve İstanbul zirvesinin mutabakatın uygulanmasına katkıda bulunacağını umduklarını vurguluyor.

Fransa ise İdlib'deki ateşkesin kırılgan olduğuna, hızlı bir şekilde sağlamlaştırılması gerektiğine işaret ederek, zirveyi anayasa komitesi kurulmasını hızlandırmak ve siyasi süreci başlatmak için bir "fırsat" olarak niteliyor.

Alman ve Fransız yetkililerin mesajlarında, Rusya'ya tavrını açıkça ortaya koyma ve Esed rejiminin müttefiği olarak sorumluluk üstlenme çağrısı yapılıyor.

Rusya ise İstanbul zirvesinden dönüm noktası niteliğinde karar çıkmasının beklenmemesi gerektiğine işaret ederek, zirvenin dört ülke arasında iş birliği alanları için fikir teatisi yapmak için önemli bir platform olacağına dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, 19 Ekim'deki açıklamasında zirvenin "tam zamanında" yapıldığını belirterek, "Güçlü aktörlerin bir araya gelmesi olumlu bir gelişme. (Zirvenin) İdlib ve Suriye genelindeki krize siyasi ve barışçıl bir çözüm bulunmasına katkı sağlamasını umuyoruz" demişti.

İDLİB'DE SON DURUM

Türkiye ve Rusya'nın 17 Eylül'de vardığı mutabakatın ardından askeri muhalifler, belirlenen silahsızlanma bölgesinden ağır silahlarını çekme işlemini 10 Ekim'de tamamladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, radikal grupların büyük bir kısmının da çekildiğini bildirmişti.

Ancak Beşşar Esad rejimi güçleri, 17 Eylül'den bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve muhaliflerin ağır silahlarını çektiği bölgelere topçu saldırılarını aralıklarla sürdürüyor.