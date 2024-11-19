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  • İstanbul'da drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 62 bin 340 TL cezası kesildi
Güncel

İstanbul'da drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 62 bin 340 TL cezası kesildi

Başakşehir'de, drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 62 bin 340 TL para cezası kesilen sürücü hakkında 3 aydan 2 yıla kadar ceza istemiyle adli işlem yapıldı.

IHA19 Kasım 2024 Salı 23:25 - Güncelleme:
İstanbul'da drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 62 bin 340 TL cezası kesildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 18 Kasım'da Başakşehir Bahçeşehir Atatürk Bulvarında drift atarak trafiği tehlikeye atan ve o anları sosyal medyada paylaşılan sürücü hakkında çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, sürücünün İ.A. isimli şahıs olduğu belirlendi ve sürücü bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, sürücü hakkında sürücü belgesiz araç kullanmaktan, drift yapmak, filmli cam, standart dışı plaka suçlarından toplamda 62 bin 340 TL para cezası kesildi.

3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Emniyette işlemleri biten sürücü İ.A. hakkında, 'Karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli işlem yapıldı.

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