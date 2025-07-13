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  • İstanbul'da düğün konvoyu terörü: Tüneli kapatan 6 sürücüye para cezası verildi
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İstanbul'da düğün konvoyu terörü: Tüneli kapatan 6 sürücüye para cezası verildi

Üsküdar'da, tünel içerisinde trafik akışını engelleyen düğün konvoyundaki 6 sürücüye toplam 26 bin 992 lira para cezası verildi.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 14:38 - Güncelleme:
İstanbul'da düğün konvoyu terörü: Tüneli kapatan 6 sürücüye para cezası verildi
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, araçlarıyla yolu kapatan düğün konvoyundaki bazı kişilerin tünelin içinde oyun oynadıkları anlara ait sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine çalışma yapıldı.

Ekipler, dün Gazi Caddesi'ndeki tünelde trafik akışını engellediği belirlenen sürücüler Y.V, M.A.U, U.S, H.K, Ö.B. ile H.Ş'yi yakaladı.

26 BİN 992 PARA CEZASI VERİLDİ

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yükümlülüklere uymamak", "araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak", "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması", "saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplamda 26 bin 992 para cezası verildi.

Puan aşımı nedeniyle U.S. isimli araç sürücüsünün sürücü belgesine ise 2 ay süreyle el konuldu.

Ayrıca sürücüler hakkında "kara ulaşım araçlarının hareket etmesini engellemek" suçundan adli işlem başlatıldı.

  • tünel içi trafik
  • para cezası
  • sürücü cezası

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