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İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu araç kaza yaptı

İstanbul Pendik'te 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu araç, polis ekiplerinin kovalaması sonucu kaza yaptı.

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Erol Kaya Caddesi'nde polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü, 34 CKV 534 plakalı otomobille Kartal sahil yolu istikametine doğru kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovaladığı otomobil, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İDO iskelesinin bulunduğu yerdeki trafik direklerine çarptı.

Şüpheliler, otomobilin anahtarını da alarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, belediye ekipleri de yol temizliği yaparak kaza nedeniyle yola savrulan direkleri kaldırdı.

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