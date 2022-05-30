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  • İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymayan sürücünün aracı bariyerlere çarpınca 1 kişi yaralandı
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İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymayan sürücünün aracı bariyerlere çarpınca 1 kişi yaralandı

Fatih'te polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafif ticari araç, yaşanan kovalamaca sırasında bariyerlere çarpınca 1 kişi yaralandı.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 05:24 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Aksaray'da uygulama yapan trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 35 BBT 098 hafif ticari araç sürücüsü kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinden kaçan peşine düşülen araç TEM otoyolu Edirne istikametinde Hal Kavşağı mevkisinde, bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişiden 1'i yaralandı.

Gözaltına alınan 3 kişi ise ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan sürücü olay yerinde görüntü alan basın mensuplarına, "çekmeyin" diyerek bağırdı. Kendisini sakinleştirmek isteyen polislere de saldıran sürücü, kelepçelenerek sakinleştirildi.

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