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İstanbul'da duraklarda ve trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da bazı noktalardaki metrobüs ve otobüs durakları ile trafikte yoğunluk yaşanıyor.

AA5 Kasım 2021 Cuma 09:38 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 09:39
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Kentte haftanın son iş gününde okula ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Şirinevler, Yenibosna, Mecidiyeköy, Uzunçayır ve Altunizade başta olmak üzere bazı metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentte bazı arterlerde de trafik yoğunluğu gözlendi.

Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu Ankara istikameti Merter, Haliç, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yavaş ilerliyor.

TEM otoyolu Tekstilkent ve Seyrantepe mevkisinde Ankara istikametinde yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM otoyolu Ataşehir bölgesinde, D-100 karayolunda ise Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik'te bazı bölgelerde trafik yavaş seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamasına göre göre saat 08.50 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

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