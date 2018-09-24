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İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda, Bylock kullanıcısı 21 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme ağı ‘ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen şüphelilerin haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 ilçede 54 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 21 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin çoğunluğunun, örgütün sözde okullarında öğretmenlik yapmış ve devletin eğitim kurumlarından ihraç edilmiş kişiler olduğu ileri sürüldü.
 
Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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