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İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

İstanbul'da terörle mücadele polisi tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 7 şahıstan biri tutuklanırken, 6'sı sınır dışı edildi.

IHA23 Kasım 2024 Cumartesi 19:56 - Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelleri tarafından 3 gün önce İstanbul'da oldukları belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalanmış ve şüpheliler sorguya alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, sosyal medya üzerinde DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen M.E'nin operasyon sırasında üzerinden çıkan dijitaller incelendi. Yapılan incelemede dijitallerin içeriğinde terör örgütünün propagandası amacıyla kullanılan, yaptıkları eylemlerin videolarının bulunduğu öğrenildi. TEM Şubede ifade işlemleri tamamlanan M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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