İstanbul'da eğitim amaçlı kurulan sahra hastanesi gerçek hastaneyi aratmıyor

IHA 19 Şubat 2020 Çarşamba15:06 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:06

Sağlık Bakanlığı doğal afetlerde kullanılmak üzere Türkiye genelinde sahra hastaneleri hazırladı. İlki İstanbul Bakırköy’de UMKE ekibinin eğitimi için kurulan hastane içerisinde acil servis, kadım doğum ünitesi, laboratuvardan ameliyathaneye kadar birçok birim bulunuyor.

UMKE İstanbul İl Sorumlusu Selim Altınarık, “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Bakırköy yerleşkesi içerisindeyiz. Bu alanı biz sahra hastanesi kurulum uygulaması için kullanıyoruz. Burada UMKE personellerine sahra hastanesi kurulumuyla alakalı eğitimler veriyoruz. Sahra hastanesi içerisinde bulunan medikal cihazların kalibrasyonlarını yapıp bakım ve onarımdan geçiriyoruz” dedi.

Sahra hastanesinin içerisinde bulunan bütün ünitelerin mevcut olduğunu ifade eden Altınarık, “Hastamız öncelikle triyaj alanına geliyor. Triyaj’da ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra acil servise yada polikliniğe yönlendiriliyor. Hastamızın laboratuvar veya radyoloji ihtiyacı olduğunda yine sahra hastanemizin içerisinde bulunan bu ünitelerden de hizmet alabiliyor” şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde birçok sahra hastanemizin bulunduğunu kaydeden Altınarık, “Bunlar ülkemizin değişik yerlerinde konuşlandırılmış durumda ve çalışmaya hazır bir şekilde bekliyor. Doğal afetler ya da doğa kaynaklı bir afet meydana geldiğinde ilgili bölgeye hızla intikal edilerek kurulum sağlanıyor. Burası modüler yapıdan oluşuyor. Bakanlığımızın envanterinde birden çok sahra hastanesi modeli mevcut. Bunlar gidilecek olan bölgenin iklim ve coğrafi durumu, mevsimin yaz ya da kış olmasına göre seçilerek ilgili kurulum gerçekleştiriliyor” açıklamasında bulundu.

Sahra hastanemizin tipi coğrafi şartlar ve mevsime göre değiştiğini belirten Altınarık, “UMKE personelleri temel eğitimden geçirildikten sonra branş olarak ayrılıyor. Burada çalışan arkadaşlarımız sahra hastanesinin kurulum ve işletiminden sorumlu. Bizim modül eğitimlerimiz içerisinde bu eğitimler mevcut. İlk üniteyi kurduğumuz an içerisinde malzemeleri yerleştirdiğimizde hasta almaya başlıyoruz. Daha sonrasında diğer modüller eklenerek hastanenin tamamen kurulumu sağlanmış oluyor. Sahra hastanemizin tipi coğrafi şartlar ve mevsime göre değişir” dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Bakırköy yerleşkesinde kurulan ve UMKE personelini eğitim amaçlı kurulan hastane drone ile görüntülendi. Görüntülerde bir çok ünitenin alanda olduğu ve üniteler arasında geçişlerin olduğu görülüyor.