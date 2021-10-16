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Güncel

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik sigara ve evrak denetimi

İstanbul polisi, Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarına yönelik sigara ve evrak denetimi yaptı.

DHA16 Ekim 2021 Cumartesi 09:44 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 09:44
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarına yönelik sigara ve evrak denetimi yaptı. Saat 23.00'te başlayan denetimlerde işletmelerin evrak kontrolleri yapıldı.

Beyoğlu'nda Hüseyinağa Mahallesi Kemeriye Sokak'ta bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, evrakları kontrol etti. Mekanlarda sigara içenlere yönelik de para cezası kesildi.

Beşiktaş Ortaköy'de yapılan denetimlerde de işletmelerin evraklar tek tek incelendi.

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