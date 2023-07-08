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  • İstanbul'da ekmek tarifesi denetimi: 116 fırına ceza kesildi
Güncel

İstanbul'da ekmek tarifesi denetimi: 116 fırına ceza kesildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını açıkladı.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
İstanbul'da ekmek tarifesi denetimi: 116 fırına ceza kesildi
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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 39 ilçede ticaret, tarım ve zabıta müdürlüklerince ekmek fiyat denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

116 FIRINA CEZA KESİLDİ

Vali Gül, paylaşımında "205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup, 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu işletmelere bin 371'er lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

ZAM İDDİASI YALANLANMIŞTI

İstanbul'da ekmeğin gramajının 230 grama düşürülerek, fiyatının 8 TL'ye yükseltildiği iddiası sonrası İstanbul Valiliği ekmek fiyatlarına zam yapılmadığını açıklamıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yer almıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

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