İstanbul'da etkili kar yağışı sürüyor

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:46 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:46

Kar yağışının yanı sıra birçok noktada pus da etkili oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gidiş güzargahında trafik yoğunluğu görüldü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik durma noktasına gelirken, Avrasya Tüneli'nin Yenikapı çıkışında trafik durdu.

Bazı araç sürücüleri, araçlarını yol kenarına park ederek yağışın durmasını bekledi.

Buzlanma nedeniyle araçların yolda kalması da trafikte sıkışıklığa neden oldu.

Bakırköy'de ve Esenyurt'ta karla kaplanan ve görüş mesafesi azalan sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler karla kaplanan park halindeki araçlarını temizlerken, çocuklar da sokak aralarında arkadaşları ve aileleriyle kar topu oynadı.

Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ulaşımda zorlandı.

Üsküdar'ın sahil kesiminde yağış etkisini artırarak devam ederken, bazı bölgelerde don olayı meydana geldi. Ara sokaklarda araçlar ilerlemekte zorlandı.

Üsküdar-Beşiktaş arasındaki motor seferleri bir süre yapılamadı.

Metro İstanbul, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerin yapılamadığını duyurdu.



Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre, hava sıcaklığının sıfır derece olarak ölçüldüğü İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.27 itibarıyla yüzde 71'e ulaşırken, saat 09.40'de yüzde 69, saat 10.00'da yüzde 65, saat 10.20'te yüzde 51 oldu.

