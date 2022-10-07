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İstanbul'da etkili sağanak: Trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun etkisiyle yoğun trafik oluşurken işe gitmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

IHA7 Ekim 2022 Cuma 07:59 - Güncelleme:
İstanbul'da etkili sağanak: Trafik yoğunluğu yaşanıyor
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İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. İl genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan E-5 Ankara istikameti Halıcıoğlu mevkiinde de zincirleme trafik kazası yaşandı. Kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına bir polis aracı da karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle E-5 Ankara istikametinde kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Öte yandan yağmurun etkisiyle yoğun yaya trafiği de oluştu.

SAĞANAK YAĞIŞIN DURMASIYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN GÖKKUŞAĞI KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Sağanak yağışın durmasıyla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı ise kartpostallık görüntü oluşturdu. Gökkuşağını gören vatandaşlar ise bu güzel anı cep telefonları ile ölümsüzleştirdiler.

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