İstanbul'da evine dönen kişiye yumruklu saldırıda bulunan sanığa 2 bin lira adli para cezası verildi

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Müşteki İsmail Aydemir'in avukatı Deniz Alp İmamoğlu, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın avukatı Ali Öztürk, Akersoy'un "Sen Arap sevicisin" şeklindeki sözlerinin, suçun kanunda tanımlanan unsurları arasında bulunan sosyal, sınıf, ırk ve bölge farklılıklarını temsil etmediğini iddia etti.

Bu sözlerin nefret ve kin oluşturma ihtimali bulunmadığını öne süren Öztürk, "Birisinin birisine 'Sen bir Arap sevicisin' demesinin 'Sen bir Arap hayranısın' demesinden ne farkı vardır? Bu cümlede hakaret yoktur. Ben Batıcıyım, biri bana 'Sen Batıcısın' dese ben bundan niye tahrik olayım? İngiliz hayranı olduğum da söylenebilir bundan da tahrik olmam." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan hakim, Akersoy'un üzerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirip, sanığın beraatine karar verdi.

Hakim, "basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" suçuna ilişkin ise sanığı 2 bin lira adli para cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 1 Ocak'ta kavga olduğu anonsu üzerine Refik Saydam Caddesi'ne giden ekiplerin incelemesinde, sanık Ege Akersoy'un, müşteki İsmail Aydemir'e yumruk attığının tespit edildiği aktarılmıştı.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, müştekinin yaralanmasının "mevcut tıbbi belgedeki arızasının kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu" kaydedilmişti.

Sanığın kamuya açık alanda Filistin'de yaşanan olayları protesto etmek için toplanan grupta yer alan, üzerinde Arapça ifadeler bulunan bayrağı taşıyan müştekiye yönelik "Sen tam bir Arap sevicisin. Arap kültürünü savunuyor" söylemleriyle halkın sosyal sınıf, ırk veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği dile getirilen iddianamede, sanığın eyleminin kamuoyu tarafından yakından takip edilip tepki gösterilen Filistin'de yaşananlar ve şehit haberleri gibi halk arasında infial uyandıran olaylarla ilgili yapılan bir miting sonrasında gerçekleştiği vurgulanmıştı.

İddianamede, sanığın bu eyleminin soyut tehlike suçu olmaktan çıkıp somut tehlike suçu haline geldiği, sanığı tanımayan ve sadece miting sonrası elinde bayrak taşıması nedeniyle saldırıya maruz kalan müştekiye yapılanın, toplumun bir kesimine karşı nefret uyandıracak mahiyette olduğu belirtilmişti.

Olay sonrası görsel ve yazılı medyada gösterilen tepkiler dikkate alındığında eylemin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturduğunun kabulünün gerektiği ifade edilen iddianamede, sanık Ege Akersoy'un, "basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında, sanık Akersoy'a isnat edilen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunun vasfının değişme ihtimali nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

