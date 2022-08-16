İstanbul'da ''Evlat Nöbeti Çalıştayı'' düzenlenecek: Diyarbakır annelerinin sesini dünya duyacak

Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün dağa kaçırdığı evlatlarını almak için HDP Diyarbakır binası önünde nöbet tutan ailelerin dirayetli duruşu akademik açıdan ele alınıyor. Bu kapsamda yarın İstanbul'da "Evlat Nöbeti Çalıştayı" düzenlenecek. Annelerin başlattığı evlat nöbeti akademik dünyanın gözü ile değerlendirilecek. Çalıştay sonuç bildirgesi 18 Ağustos'ta Diyarbakır'da kamuoyu ile paylaşılacak ve Diyarbakır anneleri ziyaret edilecek.

Her şey Hacire anne ile başladı.. 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelen bir anne haykırdı. Hacire anne HDP binası önünde 22 Ağustos 2019'da başlattığı oturma eyleminin ardından bir çok aile de eyleme katıldı. Mart 2020'de gelindiğinde bu sayısı 134'e yükselmişti. Diyarbakır anneleri, olarak adlandırılan evlat nöbeti PKK ve HDP'ye meydan okumanın ötesinde terörüm kara sosyolojisini yerle bir etti. "Ben anneyim evladımı verin"...

Tüm şartlara rağmen "Evlat nöbeti"ne ara vermeden devam ediyor. 10778'nci gününe gelindiğinde 37 aile evlatlarına kavuştu. Anne yüreği devletin baba şefkati ile yoğruldu. Kimisi işe başladı kimisi çakı gibi asker oldu. Düğünü toyu olanlar oldu.

Annelerin yaz kış, yağmur çamur, salgın demeden kararlılıkla sürdürdüğü oturma eyleminde sık sık "Örgütü anneler çökertecek", "Artık yeter söz annelerin", "Bölücüler 1000'e bölünecek", "Sen 1000 yaşa anne", "Analarla biriz analarla beraberiz", "Umutlar 1000 oluyor, terör yok oluyor" yazılı pankartlar taşıdı aileler, "Türk, Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Kahrolsun PKK"...

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE BİR ÇIĞLIK

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Maide anne ise Diyarbakır'dan çok uzakta her hafta Almanya Başbakanlık binası önünde eylem yaptı. Maide anne , Almanya'da bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneği ile , kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylemleri ile Avrupa'da gündem oldu. Diyarbakır'dan başlayan evlat nöbetini Avrupa'ya taşıdı... Maide anne kızı Nilüfer T. için başkent Berlin'de eylemini sürdürürken Türkiye'ye gelerek HDP İl Başkanlığı binası önüne oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Tüm zorluklara rağmen karanlıklara ışık olmaya çalıştı. O bir anne...

İSTANBUL'DA EVLAT NÖBETİ

Medya Platformu Derneği ve MİSMED Sosyal Medya Derneği tarafından Yazarlar Birliği'nin İstanbul Şubesi'nin destekleri , Doç.Dr. Adem Palabıyık'ın koordinasyonunda yürütülen 'Evlat Nöbeti Çalıştayı'nın ana çalışması, 17 Ağustos 2022, Çarşamba günü İstanbul'da Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde gerçekleşecek. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Star Gazetesi Yazarı Halime Kökce ve 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek de çalıştayda konuşmacı olarak yer alacak.

Yine 'Evlat Nöbeti Çalıştayı'nın Taslak Sonuç Bildirisi' 18 Ağustos 2022 Perşembe günü Diyarbakır'da açıklanacak.

Çalıştay koordinatörü ve raportörü Doç. Dr. Adem Palabıyık, çalıştayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Diyarbakır anneleri ile başlayan evlat nöbetini akademik ve bilimsel bir tartışma konusu olarak görmedik. Çalıştaydaki amacımız tam da bu. Toplumsal hareket olan evlat nöbetini, aileleri akademik camiada medya sosyolojisi bağlamında, alanında uzman bireylerle bir araya gelerek bir çalıştayda tartışmayı uygun gördük. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı ile irtibatlı ilerledik. 17 Ağustos'ta İstanbul'da 25 katılımcı ile ana çalıştayı, 18 Ağustos'ta Diyarbakır'da hazırlanan çalıştayın taslak sonuç olarak basına ilan edilmesine karar verdik. 18 Ağustos'ta Diyarbakır annelerini de ziyaret edeceğiz.

DÜNYAYA YAYILACAK

Çalıştay akademik ve bilimsel düzeyde ele alınacak. Sürece anneler dahil edilmedi. Akademik ayağından sonra ortaya çıkacak uluslararası kongreyi Diyarbakır'da yapmayı düşünüyoruz, buna anneleri davet etmeyi düşünüyoruz. Temel amaç meselenin akademik boyutunu başlatmak. Bunu başlattıktan sonra uluslararası kongre ve sempozyumla yabancı dillerde BM'ye ve uluslararası örgütlere taslak olarak sunmayı amaçlıyoruz. Akademik çalışmalarla evladına kavuşmak isteyen ailelerin sesi dünyaya duyurulacak.

ÇALIŞTAY 6 OTURUM

STK'lar da süreçte olacak. Amacımız meseleyi akademik olarak ele almak ve annelik habitusunu vurgulamak. Annelik siyaset üstü bir kavram. Evlat nöbeti de siyasal bir kavram, durum değil. Hiçbir anne boş yere veya para karşılığı 3 yıl boyunca çadırda beklemez. Annelerin tek amacı evlatlarını almak. Diyarbakır anneleri Türkiye'yi nasıl algılanıyor? Türkiye'de Diyarbakır annelerinin veya evlat nöbetinin algısı nasıl? Bunlar birbiri ile örtüşüyor mu, öteki taraf anneleri anlamıyor mu, bunu tartışacağız. Çalıştay 6 oturumda ele alınacak. MİSMED derneği ile medya platformu sürece destek oldu. İstanbul'da Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi bize mekân tahsis etti.