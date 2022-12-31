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İstanbul'da EYT için işlem yapmak isteyen vatandaşlar geceden sıraya girdi

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak, prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek, hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar İstanbul'da geceden sosyal güvenlik merkezleri önünde sıraya girdi.

AA31 Aralık 2022 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
İstanbul'da EYT için işlem yapmak isteyen vatandaşlar geceden sıraya girdi
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EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini bir an önce yaptırabilmek için, sabaha doğru Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi önünde toplanmaya başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yoğunluk göz önünde bulundurularak cumartesi günü de açık olacağı açıklanan merkez önünde sıra için bekleyen vatandaşların, kendi aralarında liste oluşturarak sıra için isim yazdıkları görüldü.

Bazı vatandaşların sırada beklediği görülürken, bazıları ise aracının içinde uyudu.

Sıra bekleyenlerden Mehmet Akar, sıranın çok olması yüzünden erken saatte gelmeyi tercih ettiğini, askerlik borçlanması yapmak için sıraya girdiğini söyledi.

Kemal Çınar da sıraya girmek için saat 03.00'te geldiğini, aracında dinlendikten sonra sıraya girdiğini belirterek, "Askerlik borçlanması yapacağım, 11 ay, 7 bin iş gününü tamamlayacağım. Sıra beklerken, arabamın içinde bekledim." dedi.

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