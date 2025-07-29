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Güncel

İstanbul'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Çekmeköy'de orman bölgesine yakın bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

AA29 Temmuz 2025 Salı 22:40 - Güncelleme:
İstanbul'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
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Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, ormana yakın noktada bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği ise çıkan yangına yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"29.07.2025 Salı günü saat 22.00 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi'nde bulunan elyaf - sünger fabrikasında yangın çıkmıştır.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirler alınmakta olup ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır.

An itibariyle ormanlık alana sirayet söz konusu olmamakla birlikte, yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir."

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