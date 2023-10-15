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İstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul'da, bariyerlere çarparak takla atan panelvandaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 09:07 - Güncelleme:
İstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyreden, Aykut O'nun kullandığı, plakası öğrenilemeyen panelvan, Merter mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Kazada yola fırlayan sürücü Aykut O. hayatını kaybederken, araçta bulunan Abdullah A, Emir V, Mustafa B. ve Efe K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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