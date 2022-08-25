Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 ADU 875 plakalı otomobil, Esenler mevkisinde kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Otomobilde bulunan 6 kişiden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 3'ünün de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tedavisi süren diğer yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.



Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.