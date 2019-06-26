İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 5'i muvazzaf asker 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 5'i muvazzaf asker 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.