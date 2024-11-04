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  • İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheliden 2'si tutuklandı
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 18:13 - Güncelleme:
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheliden 2'si tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü FETÖ'nün emniyet ve askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu

Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle, 1'i ise kanser tedavisi görmesi nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı. 6 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılığa çıkarılan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Nöbeti Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Bursa'da FETÖ operasyonu

Hakimlik, 3 şüphelinin ise imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

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