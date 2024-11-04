İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü FETÖ'nün emniyet ve askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Burada savcılığa çıkarılan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.2 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Nöbeti Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.