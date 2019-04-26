İstanbul'da FETÖ operasyonu: 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
İstanbul'daki FETÖ operasyonunda, tamamı muvazzaf 210 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Askerler arasında albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşılar var.
İstanbul'da yeni bir FETÖ operasyonu başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, tamamı muvazzaf 210 asker hakkında gözaltı kararı verdi.
210 muvazzaf askerin gözaltına alınması için İstanbul Emniyeti ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı.
Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında 5 albay, 7 yarbay, 14 binbaşı, 33 yüzbaşı da var.
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