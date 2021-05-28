İstanbul'da FETÖ operasyonu

DHA 28 Mayıs 2021 Cuma 09:41 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:50

İSTANBUL merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 56 adreste 46 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sabah 05.00'da FETÖ'nün aktif öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde 56 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Polis Akademisi'nde öğrenim görürken FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesi ile ilişiği kesilen, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklarının devam ettiği tespit edilen 46 eski Polis Akademisi öğrencisine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon anları kameraya yansıdı.