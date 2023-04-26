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İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev yapan FETÖ iltisaklı maliye personellerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 7 şüpheli gözaltına alındı.

IHA26 Nisan 2023 Çarşamba 09:18 - Güncelleme:
İstanbul'da FETÖ operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Bşsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak görev yapan ve görevde bulunan 9 maliye personelinin, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı, terör örgütü içerisinde vergi müfettişlerinden sorumlu mahrem imam oldukları ve mahrem imamlarla kullandıkları operasyonel hatlar üzerinden çok sayıda irtibat kaydı ve ortak baz birlikteliği bulunduğu tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen 9 maliye personeli şüpheliye yönelik İstanbul, Hakkari ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

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