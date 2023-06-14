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İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 28'i yakalandı. Operasyonun örgütün mali yapısının merkezini oluşturan Kaynak Holdinge bağlı 122 şirket, dernek ve vakıflardan elde edilen yaklaşık 975 adet hard disk içerisinde yaklaşık 420 TB veri incelenerek gerçekleştirildiği belirtildi.

IHA14 Haziran 2023 Çarşamba 08:29 - Güncelleme:
İstanbul'da FETÖ operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde geniş çaplı yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma çerçevesinde örgütün mali yapısının merkezini oluşturan kapatılan Kaynak Holdinge bağlı 122 şirket, dernek ve vakıflardan elde edilen yaklaşık 975 adet hard disk içerisinde yaklaşık 420 TB veriden yola çıkan polis, bu holding ve onun alt kollarında çalışan kişilerle ilgili yeni bilgi ve belgelere ulaştı. Söz konusu terör örgütü ile iltisakına dair şüpheli şirketlerde SGK kaydı bulunan, KHK ile kapatılan FETÖ'nün para kaynağı Bank Asya'ya destek veren, söz konusu bankayı örgütün talimatıyla fonlayan, yine KHK ile kapatılan dernek ve sendikalarda üyeliği bulunan, buralara bağış yapan, yayın organı Zaman gazetesi aboneliği bulunan şüpheliler ve kripto haberleşme programı ByLock içeriklerinde adı geçen kişilerin yanı sıra yine gizli haberleşme yöntemi olan büfe/ankesör hatları üzerinden aranma kaydı bulunan ve haklarında örgüt lehine ifade ile FETÖ'nün tepe yönetimi ile irtibatına dair veriler bulunan 34 şahsa yönelik il genelinde operasyon başlatıldı. Dün 36 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskında 28 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulduğu öğrenilirken, FETÖ üyesi 4 şüphelinin yurt dışına kaçtığı, 2 örgüt üyesinin ise adresinde bulunamadığı aktarıldı.

Yakalanan 28 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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