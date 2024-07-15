İstanbul'da FETÖ'cülere yönelik 1900'den fazla iddianame hazırlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında binlerce kişi sorgulandı. FETÖ'nün darbe girişiminde aktif katılım sağladığı veya örgütle bağlantılı olduğu belirlenen kişilere yönelik iddianameler hazırlanarak davalar açıldı.

Davaların birçoğu karara bağlanıp hükümler onanırken savcılığın FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin çalışması ise devam etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca FETÖ terör örgütüne yönelik son 1 yılda yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 1900 iddianame hazırlandı. Soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda kişi yakalandı, hazırlanan iddianamelerle davalar açıldı.

Örgütün içindeki çözülmeler ise gözaltına alınan şüphelilerin "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadelerle gerçekleşti.

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmalarda son 1 yılda 430 şüpheli, diğer yapılanmalarla ilgili soruşturmalarda ise 378 şüpheli itirafçı oldu. Örgütle ilgili gerçekleşen bu itiraflarla birlikte FETÖ'nün "güncel yapılanması" da deşifre oldu.

- GÜNCEL YAPILANMA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEN YÖNETİLİYOR

Yürütülen soruşturmalar ve itirafçıların ifadeleri sayesinde FETÖ'nün güncel yapılanmasının İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetildiği tespit edildi.

Güncel yapılanmanın sırasıyla "Feda Grubu", "Talebe Yapılanması", "Cezaevi-Mağdur Aileler Yapılanması", "Finansal Yapılanma", "Gaybubet (Hayalet) Yapılanma", "Serdengeçti Grubu", "İbn-i Erkam Grubu" ve "Baş Yüceler"den oluştuğu belirlendi.

Soruşturmalar sonucunda, örgütün üst tabakası olan "Baş Yüceler" grubundakilerin terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in danışma heyetinden oluştuğu, burada yer alacak kişilerin bizzat Gülen tarafından seçilip görevlendirildiği, "İbn-i Erkam" grubunun ise örgütün hassas noktası olduğu, bu grup üyelerinin en az iki yabancı dil bildiği ve uluslararası bağlantıları dolayısıyla yurt dışı giriş-çıkış yaptıkları ortaya çıktı.

FETÖ üyelerinin, cezaevindeki örgüt mensuplarının çocuklarının yaşadıklarını konu alan belgesel hazırlayıp bunu dijital platformlarda yayınlatarak propaganda yapmak istedikleri de savcılık tarafından tespit edildi.

FETÖ'nün güncel yapılanması hakkında alınan ifadeler doğrultusunda yapılan çalışmada İstanbul Anadolu Yakası'ndaki güncel il yapılanması da bu seneki iddianamelerde yer aldı.

Şemada, yapılanmanın Büyükşehir (Anadolu) İmamı başlığı altında Sakarya, İzmit, Gebze, Üsküdar, Kartal ve Kadıköy olarak ayrıldığı, bunun "Üsküdar ili" olarak nitelendirilen bölümünde ise il müdürüne "saha yapılanması" ve "yönetim yapılanması"nın bağlı olduğu belirtildi.

- FETÖ KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZ ÇOCUKLARINI ÖRGÜTE KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen FETÖ'nün talebe yapılanmasına ilişkin iddianameye göre, örgütün "etkinlik" ve "ders" adı altında küçük yaştaki kız çocuklarını FETÖ'ye kazandırmaya çalıştığı ve yeniden yapılanma girişiminde olduğu tespit edildi.

İddianamede, sanıkların üniversite, lise ve ilköğretim kademelerindeki öğrencileri yerleştirdikleri örgüt evlerinde ihtiyaçlarını karşıladıkları, "devre talebe seferberliği" başlatıldığı, bu yapılanmada, eğitim koçluğu görünümünde daha önce örgüte ait kurumlarda çalışmış ya da ihraç olmuş öğretmenler çoğunlukta olmak üzere başka mesleklerden de ihraç olanların görev yaptığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıkların ifadesine göre, burada öğretmen olarak görev yapan bazı sanıkların, ailesi FETÖ iltisaklı üniversitede okuyan öğrencilere kalmaları için ev temin ettikleri, burs ve para yardımında bulundukları, üniversite, ortaokul ve ilköğretim gibi farklı eğitim kademelerinde okuyan öğrenci gruplarının ihtiyaçlarının karşılandığı anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma ve hazırladığı iddianameler ile FETÖ'nün güncel yapılanmasındaki mücadelesini sürdürürken, bu kapsamda yeni açılan davalar da ilgili mahkemelerde devam ediyor.