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Hücre evlerinde, FETÖ’den tutuklu bulunan örgüt üyelerince yazılmış şifreli mektuplar ele geçirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütün hücre evlerinde gizlenen 13 şüpheli yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince FETÖ/PDY mensuplarına yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon başlatıldı. 11 adrese düzenlenen baskınlarda, örgütün ‘gaybubet’ diye adlandırdığı hücre evlerinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan 13 FETÖ üyesi yakalandı.
 
Yakalanan şüphelilerin arasında ‘kripto’ diye adlandırılan kritik isimlerin de olduğu öğrenilirken, baskın yapılan hücre evlerinde farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ile FETÖ’den tutuklu bulunan örgüt üyelerince yazılmış şifreli mektuplar ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı.

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