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İstanbul'da Filistin'e destek gösteri

İstanbul'da, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 23:11 - Güncelleme:
İstanbul'da Filistin'e destek gösteri
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İHH İnsani Yardım Vakfına bağlı arama-kurtarma ekipleri öncülüğünde düzenlenen etkinlikte yüzlerce otomobil ve motosiklet, Filistin ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Maltepe sahilinde bir araya gelen gönüllüler, araçlarıyla kornalar ve sloganlar eşliğinde Bağdat Caddesi boyunca sürüş yaptı.

Geçiş sırasında caddedeki vatandaşların da konvoydakilere destek verdiği ve sloganlara eşlik ettiği görüldü.

Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Söğütlüçeşme mevkisinde gönüllülerin dağılmasıyla son buldu.

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