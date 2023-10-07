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İstanbul'da Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 21:08 - Güncelleme:
İstanbul'da Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
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Fatih Camisi'nin avlusunda, İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen gösteriye kalabalık bir grup katıldı.

Türkiye ve Filistin bayrakları açan gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak, pankartlar taşıdı.

Gösteride açıklama yapan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, Gazze'nin İsrail tarafından açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü söyledi.

İsrail'in dünyaya çok güçlü olduğu imajını verdiğini belirten Songür, şunları kaydetti:

"Son teknoloji askeri unsurlarıyla 'yenilmez' imajı verdi. Fakat bu sabah İsrail'in son dönemlerde yürüttüğü bu algı aslında tamamen değişti. Bir avuç Müslüman, tüm olumsuzluklara rağmen yıllardan beri ambargonun ve ablukanın etkisiyle sıkıştırılmış Müslümanlar, ilk defa Gazze'nin sınırlarının dışına çıktı."

Göstericiler, Filistin direnişine destek mesajlarının verildiği diğer konuşmaların ardından dağıldı.

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