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İstanbul'da fiyat ve gramaj denetimi

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Üsküdar'da fırınlara fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
İstanbul'da fiyat ve gramaj denetimi
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İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünce, kent genelinde farklı fiyat tarifeleri kullanarak piyasa dengesini bozmaya çalışanları uyarmak ve bunun önüne geçmek için denetimler yapıldı.

İl genelinde süren denetimlerden biri Üsküdar'da gerçekleştirildi. Ekipler, fırınlarda fiyat listesi ve gramaj kontrolü yaparak, fırıncılara yönetmelik hakkında bilgi verdi, uyarılarda bulundu. Yönetmeliğe uymayan fırınlara ise ekipler tarafından tespit tutanağı tutuldu.

Denetimler, İstanbul genelinde market, fırın, kafe ve restoranları kapsayacak şekilde devam edecek.

  • fiyat etiketi denetimi
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  • gramaj

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