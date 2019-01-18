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İstanbul'da Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafiğe kapatılacak

Süper Lig'de Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak  Galatasaray - MKE Ankaragücü müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri  kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

 Bu kapsamda, saat 16.00'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK  otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı  araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine  kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı  dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM  kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan  yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç  trafiğine açılacak.

ŞİŞLİ'DE DE BAZI YOLLAR KAPANACAK

Agos Gazetesi yayın yönetmeni, gazeteci Hrant Dink'in  ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri nedeniyle yarın Şişli'de bazı yollar trafiğe  kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri dolayısıyla alınan emniyet  tedbirleri kapsamında, yarın 11.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken,  trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak,  (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli  İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli’ye gitmek isteyen  sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli  istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon  Caddesi istikametine yönlendirilecek.

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