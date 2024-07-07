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İstanbul'da ''Gazze'' yürüyüşü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Gazze Dayanışma Platformunca 'Gazze ve Kardeşlik İçin Yürüyoruz' etkinliği düzenledi.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 21:06 - Güncelleme:
İstanbul'da ''Gazze'' yürüyüşü
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Fatih Camisi'nde ikindi namazının ardından bir araya gelen grup, Saraçhane Meydanı'na kadar İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de zulüm bitinceye kadar seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Gazzeli Müslümanların maruz kaldığı işkence ve zulümlerin benzerlerinin başka Müslüman coğrafyalarda da yaşandığına dikkati çeken Kaya, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ise bazı kesimler tarafından kasıtlı hedef haline getirildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından kalabalık bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.

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