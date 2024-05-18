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  • İstanbul'da GBT kontrolünde silahlı çatışma! 2 şüpheliden biri öldü
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İstanbul'da GBT kontrolünde silahlı çatışma! 2 şüpheliden biri öldü

Arnavutköy'de denetim yapan polis ekibine bir araçtan silahla ateş açılırken, polisin karşılık vermesi sonucu vurulan iki şüpheliden biri öldü, diğeri yaralandı.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 21:32 - Güncelleme:
İstanbul'da GBT kontrolünde silahlı çatışma! 2 şüpheliden biri öldü
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerinin bir araca denetim amacıyla yaklaştığı sırada araçtaki E.K. ve H.Ç. adlı şüphelilerin ekiplere silahla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hayatını kaybetmiş, H.Ç'nin ise tedavisi devam etmektedir. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir." denildi.

6 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan araştırma sonucu E.K'nin kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 13, H.Ç'nin ise toplam 6 suç kaydı olduğunun tespit edildiği, tahkikat işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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