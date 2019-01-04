İstanbul'da gemi yangını
İstanbul'un Pendik ilçesi açıklarında alev alan yük gemisine gemiye müdahale ediliyor
İstanbul'un Pendik ilçesi açıklarında bir yük gemisinde yangın çıktı. Alev alev yanan gemiye müdahale sürüyor.
Alev alev yanan gemideki 15 mürettebat deniz polisi tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.