İstanbul ve Zonguldak'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu

DHA 4 Kasım 2021 Perşembe 09:13 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 09:29

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, 2 Kasım Salı günü İstanbul ve Zonguldak'ta göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye 2'inci dalga operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şebeke üyesi 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 adet minibüs, 7 cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca polis ekiplerince "Şok Evi" olarak kullanılan 3 ayrı adreste yapılan aramalarda, 8'i çocuk, 27'si Afganistan, 16'sı Suriye uyruklu olmak üzere toplam 43 kişi kurtarıldı

İLK DALGA

17 Mart tarihinde aynı şebekeye yapılan 7 ayrı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, yine şebekenin yurt dışına çıkartmak için ellerinde tutulan, 38'i Afganistan, 19'u Suriye, 3'ü Mısır ve 2'si Cezayir uyruklu olmak üzere 62 yabancı uyruklu kişi kurtarılmıştı. Polis ekiplerince operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.