İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 kaçakçı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya ve İstanbul gibi yoğun havalimanlarından yabancı uyruklu kişileri Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine sahte pasaportla kaçıran bir şebekeyi tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında şebeke üyelerini takibe alan polis, çoğunluğu Irak ve Suriyeli göçmeni Avrupa ülkelerine götürmeye çalışan şebeke üyelerine yönelik 1 Ekim’de Fatih’teki Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Kaçakçılık polisince yapılan baskında, Suriyeli K.I., A.A.K., B.H. ve M.S. adlı kaçakçılar yakalanarak gözaltına alındı. İnsan kaçakçılarının saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda, göçmen kaçakçılığı ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 500 euro paraya da el konuldu. Yurda illegal giriş yapan göçmenleri yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine götüren Suriyeli 4 kaçakçı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Kaçakçılardan K.I., A.A.K. ve B.H. “göçmen kaçakçılığı” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyon kapsamında yakalanan M.S. adlı Suriyeli kaçakçının ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.