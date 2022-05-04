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İstanbul'da göçmenlere yönelik uygulama

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, yurda kaçak yollarla giren ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmen yakalandı.

AA4 Mayıs 2022 Çarşamba 23:57 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Caddesi ve çevresinde yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada vize ihlali, illegal giriş ile kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi.

Kontrollerde çok sayıda yabancı uyruklu kişinin sorgulamasını yapan ekipler, yurda giriş yapan ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği öğrenildi.

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