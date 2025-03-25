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  • İstanbul'da gözaltına alınan 206 zanlı hakimliğe sevk edildi
Güncel

İstanbul'da gözaltına alınan 206 zanlı hakimliğe sevk edildi

İstanbul'da, son dönemde gerçekleşen toplumsal olayları kışkırtan, şiddete karışan ve eylemlerde yüzünü maskeyle gizleyenlerin de aralarında bulunduğu 206 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

AA25 Mart 2025 Salı 14:05 - Güncelleme:
İstanbul'da gözaltına alınan 206 zanlı hakimliğe sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin "Kamu düzenini muhafaza etmek için oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." şeklindeki kararına uymayarak son dönemde gerçekleşen toplumsal olaylara katılıp, kışkırttıkları ve şiddete karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.

Son dönemdeki toplumsal olayları kışkırtan, şiddete karışan, yüzlerini maskeyle gizleyen ve sopa kullanan şahısların da aralarında bulunduğu 206 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

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