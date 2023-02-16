İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2023 Perşembe / 26 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8471
  • EURO
    20,1911
  • ALTIN
    1114.34
  • BIST100
    5098.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da gözaltına alınan müteahhit tutuklandı
Güncel

İstanbul'da gözaltına alınan müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan bir müteahhit tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 15:54 - Güncelleme:
İstanbul'da gözaltına alınan müteahhit tutuklandı
ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında kentlerde yıkılan binalarla ilgili Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında İstanbul'da yakalanan mülk sahibi, müteahhit ile proje mimarı ve sorumlularının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta yıkılan Sabır Apartmanı'nın müteahhidi Ebubekir Özbey, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Malatya Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu, Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız adli kontrol hükümleri uygulanarak, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da yıkılan bir apartmanın inşaat mühendisi Osman Ekren, Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderilmiş, Osman Ekren tutuklanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.