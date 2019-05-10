İstanbul'da gündüz vakti silahlı çatışma! Panikle kaçıştılar, bir kadın yaralı

Maltepe Zümrütevler'de dün iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, çatışma sırasında bir kadın seken kurşunların sırtına isabet etmesiyle yaralanmıştı. O çatışmaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde şahıslar güpegündüz geldikleri arabadan iniyor. Ellerinde silahlarla karşı tarafa ateş açmaya başlıyorlar. Bu sırada sokakta kadın ve çocukların olduğu görülüyor. Açılan ateş sonucu bir kişi bacağını tutarken karşı tarafa silahla ateş açmaya devam ediyor. Bu sırada vatandaşlar büyük panik yaşıyor. Silahlı grup, şahısları kovalayıp ateş açarken, çocuklar da panikle etrafa kaçıyor. Polis şimdi güpegündüz dehşet saçan şehir eşkıyaları yakalamak için çalışma başlattı.