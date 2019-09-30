İstanbul Valiliği listeyi açıkladı: İşte o okullar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum" dedi.