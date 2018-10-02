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İstanbul'da hastası tarafından vurularak ağır yaralanan doktor hayatını kaybetti

Bahçelievler'de hastası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

  • DHA
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Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklama şöyle: 2 Ekim 2018 tarihinde tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. 
 
Yaşanan saldırı sonrasında ameliyata alınan ve tedavisi titizlikle takip edilen doktorumuz Fikret Hacıosman; yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55'te vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. 
 
3 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de, Medicana Bahçelievler Hastanesi önünde ve tüm Türkiye'deki Medicana Hastanelerinde eş zamanlı Dr. Fikret Hacıosman anısına bir tören düzenlenecek ve basın açıklaması yapılacaktır.  

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