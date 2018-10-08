İstanbul'da havadan trafik denetimi
Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' kapsamında, şehirler arası yollarda 'drone' destekli olarak denetim yaptı.
- AA
Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği ve Mahmutbey Şakir Koç Denetleme İstasyonu'ndan havalanan "drone" ile trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araçlar, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.
Termal özelliği bulunan kameralara sahip dronelardan alınan görüntülerle emniyet şeridi ve hız ihlali yapan, cep telefonu ile konuşan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
Trafik kurallarını ihlal etmediği yönünde itirazda bulunan sürücülere, havadan çekilen görüntüleri seyrettirildi.
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