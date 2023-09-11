İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2023 Salı / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8728
  • EURO
    28,9424
  • ALTIN
    1660.33
  • BIST100
    8146.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da hayasızca hareketler sergileyen 2 kişi yakalandı
Güncel

İstanbul'da hayasızca hareketler sergileyen 2 kişi yakalandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde şortlarını indirerek fotoğraf çekilen 2 kişi, yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 23:10 - Güncelleme:
İstanbul'da hayasızca hareketler sergileyen 2 kişi yakalandı
ABONE OL

Olay, Beyoğlu'nda Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Caddesi'nde dün saat 04.00 sıralarında meydana gelmiş, Y.İ. ve M.M. isimli iki şahıs şortlarını indirip fotoğraf çekildiği anları sosyal medyada paylaşmıştı. Tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda Y.İ. ve M.M. isimli şahıslar kaldıkları otelde yakalandı. Şüpheliler alkollü olduklarını ve olayı eğlence amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. 2 kişi "hayasızca hareketler" ve "cinsel taciz" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.