İstanbul'da hayasızca hareketler sergileyen 2 kişi yakalandı

Olay, Beyoğlu'nda Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Caddesi'nde dün saat 04.00 sıralarında meydana gelmiş, Y.İ. ve M.M. isimli iki şahıs şortlarını indirip fotoğraf çekildiği anları sosyal medyada paylaşmıştı. Tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda Y.İ. ve M.M. isimli şahıslar kaldıkları otelde yakalandı. Şüpheliler alkollü olduklarını ve olayı eğlence amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. 2 kişi "hayasızca hareketler" ve "cinsel taciz" suçlarından adli makamlara sevk edildi.