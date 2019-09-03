İstanbul’da her gün zam: Şimdi de İSPARK yalanı

İstanbul’da “hayatı kolaylaştırma” sözü veren CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm hizmetlere zam yapmaya başladı.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seri yalanlarına bir yenisini daha ekledi. Mahalli seçimler öncesi İstanbul’da atacağı adımlarla aile ekonomisini rahatlatma vaadine rağmen taksi, dolmuş, minibüs ve şehir içi arabalı vapur tarifelerine zam yapan İmamoğlu, önceki gün de İSPARK ve İSBİKE (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistem) ücretlerine zam yaptı. İSPARK’taki yüzde 40’a varan zam dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde uygulanmaya başladı. Otopark ve caddelerdeki tarife levhaları da değişti.

DANIŞMANI ZAMMI DOĞRULADI

“İSPARK ücretlerine zam yapılıp yapılmadığını” Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı gazeteci Şükrü Küçükşahin’e de soruldu. Küçükşahin, “İki yıldır artış yapılmayan otopark ücretlerinde yeni düzenlemeye gidilmiştir. Saat ve kalış oranlarına göre fiyat düzenlemesi söz konusu. Size vereceğim bilgi bu kadar“ ifadelerini kullandı.

ZAM KESİN OLACAK

Ancak Ekrem İmamoğlu dün çark etti. Vatandaşın isyanı üzerine geri adım atıp zammı geri çeken İmamoğlu üstene bir da “zam yapılmadı” diyerek yalan söyledi. İmamoğlu, “Zam kararı değil, finansal düzenlemeyle ilgili bir çalışma. Burada yanlış bir sistem hatası var. Bir zam çalışması elbette olacaktır, ama şu an itibarı ile yoktur” ifadelerini kullandı. İSPARK görevileri de vatandaşlardan önce zamlı tarife üzerinden ödeme aldığı, ilerleyen saatlerde zammın geri çekilmesiyle birlikte ödemenin eski tarife üzerinden yapıldığını belirtti.

ZAMLARIN SONU GELMİYOR

Seçim meydanlarında “İlk hedefimiz pahalı yaşamı ucuzlatmak” sözlerini söyleyen CHP’li Başkan İmamoğlu geçtiğimiz hafta İstanbulluları zam yağmuruna tuttu. Taksi tarifeleri yüzde 25 zamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından taksimetre ücretlerine yapılan zammın ardından 4 lira olan taksimetre ücreti 5 liraya, kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı.

ŞEHİR HATLARI DA UÇTU

Şehir hatları İstinye - Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem - Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararları alındı. Geçim öncesi yönetime gelir gelmez ilk işlerinden birisinin 0-4 yaş arasındaki çocuğu olan annelerin İstanbul ulaşımını ücretsiz yapacaklarını söyleyen CHP’li Başkan İmamoğlu, bu vaadini de şu ana kadar yerine getirmedi.

GECE TARİFESİ HAYAL KIRIKLIĞI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “24 saat kesintisiz ulaşım” sloganıyla başlattığı seferlerin cuma ve cumartesi günleri ile sınırlı olması ve sadece belli hatlarda uygulanması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Uygulamaya sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar “Neden sadece Cuma ve cumartesi uygulanıyor?” sorusunu gündeme getirirken, bazı vatandaşlar da seferlerin tüm haftaya yayılması gerektiğini ifade etti.

(Yeni Şafak)