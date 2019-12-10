14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8051
  • 6,431
  • 273.365
  • 108570
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da hırsızlık operasyonları: 5 gözaltı

Başakşehir, Beykoz ve Bağcılar'da meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Başakşehir'de müşteki E.T'nin bir banka şubesinden çektiği 250 bin lirayı çalan şüpheliler Ramazan İ. (26) ve Ahmet Y. (23), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı. Bulunan para sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beykoz'daki, 11 Kasım'da bir akaryakıt istasyonunun marketinden 4 litrelik motor yağı çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Erkan V. (45) ve Erhan U (38) ise savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Bağcılar'da, 28 Kasım'da meydana gelen televizyon ve cep telefonu hırsızlığıyla ilgili yakalanan Yasin P (19) de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elon Musk´un yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrin'de iki askerimizi şehit etmişlerdi: O teröristlerin cezası belli oldu

Afrin'de iki askerimizi şehit etmişlerdi: O teröristlerin cezası belli oldu

Borsa İstanbul rekor yeniledi

Borsa İstanbul rekor yeniledi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Konya'da kerpiç evde göçük: 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da kerpiç evde göçük: 3 kişi hayatını kaybetti

TEI'den yeni motor müjdesi: Dev helikopterlerde kullanılacak

TEI'den yeni motor müjdesi: Dev helikopterlerde kullanılacak

Meteoroloji o ilimiz için ilk kez 'kırmızı' uyarıda bulundu

Meteoroloji o ilimiz için ilk kez 'kırmızı' uyarıda bulundu

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

ABD'den 'Türk vişnesi' kararı: İflasın eşiğine geldiler

ABD'den 'Türk vişnesi' kararı: İflasın eşiğine geldiler
 

POPÜLER HABERLER

Şehir Hatları tersanesi personele kapatıldı ´parti´ye açıldı!

Şehir Hatları tersanesi personele kapatıldı ´parti´ye açıldı!

Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı: 5 ölü

Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı: 5 ölü

Çöpte bulduğu çantadan çıkanlar tüylerinizi ürpertecek

Çöpte bulduğu çantadan çıkanlar tüylerinizi ürpertecek

Fiyatı 20 bin liraya kadar çıkıyor! Avrupa'dan talep yağıyor

Fiyatı 20 bin liraya kadar çıkıyor! Avrupa'dan talep yağıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA