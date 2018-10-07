Pendik'te bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, 2 Ekim'de Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde 2 şüpheli bir eve girerek çok sayıda ziynet eşyası çaldı.

Bu sırada apartmanın girişinde ev sahibiyle karşılaşan zanlılar kaçmaya başladı. Sokağa çaldıkları ziynet eşyaları atarak uzaklaşmaya çalışan şüphelilerden biri ev sahibi tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hülya Y'yi (21) gözaltına aldı, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

Kaçmayı başaran şüpheli Seher U. ile Hülya Y'nin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Hülya Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.