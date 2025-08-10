İSTANBUL 32°C / 22°C
10 Ağustos 2025 Pazar
Güncel

AFAD duyurdu...Balıkersir'de 6,1 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 6,1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

10 Ağustos 2025 Pazar 19:56
AFAD duyurdu...Balıkersir'de 6,1 şiddetinde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 6,1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

